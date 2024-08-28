Кармело Энтони о желании стать владельцем клуба НБА: «Ездил по миру, пытаясь собрать деньги»
Кармело Энтони заявил, что мечтает стать владельцем клуба НБА
«Сейчас я пытаюсь собрать деньги, пытаюсь собрать деньги с помощью моего спортивного фонда. Я ездил по миру, например, в Японию, в одно место, в другое, чтобы собрать средства.
Деньги собрать сложно. Сложно собрать деньги и заставить людей понять, что такое спорт. На спорт тратится так много денег, люди не понимают, как так. Люди на самом деле не понимают, как тут все работает», – признался завершивший карьеру Энтони.
Опубликовал: Валерий Левкин
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