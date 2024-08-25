Дюрэнт рассказал, почему у него нет девушки. Без фэйков в соцсетях тоже не обошлось

Не мачо и не ботан.

Кевин Дюрэнт не подписывается под стандартным чек-листом из трех пунктов: посадить дерево, построить дом, вырастить сына. Его можно понять, первые два пункта за него уже наверняка выполнили ассистенты из собственной продюсерской компании.

Что касается последнего, то на этот счет у Кей Ди есть пока другие планы.

Дюрэнт не ищет постоянных отношений

Желающие получить эти отношения с Кей Ди ходят за ним толпами. При этом, конечно, никто не отменял тот факт, что постоянные отношения могут включать в себя и торгово-финансовый аспект. Поэтому стайку девушек, в окружении которых Дюрэнт был недавно замечен на курорте в Сент-Тропе, в определенном смысле можно назвать акулами бизнеса. По крайне мере, дело они свое знают – внимание камер привлекают, да и Кей Ди, судя по всему, не скучно.

Хотя некоторым могло показаться иначе после просмотра подкаста Логана Пола, по ходу которого ведущий поинтересовался – почему Дюрэнт одинок.

«Я не хочу подружку.

У меня есть моменты, когда я хочу выйти потусоваться и делаю это. У меня были серьезные отношения, но я не сказал бы, что мне разбили сердце. Просто на ранней стадии я понял, что она «не та», даже если она моя подружка. Я не зацикливаюсь на отношениях. Если мы какое-то время хорошо проводим вместе – круто. Если ты решаешь их закончить, и я поступаю так же… так тому и быть», – прояснил ситуацию Дюрэнт.

На словах все красиво, пока не всплыла вечная тема – «Дюрэнт и соцсети». Пол припомнил пост игрока, который натурально представлял собой список причин, по которым Дюрэнт до сих пор одинок. Выглядело как-то так:

• Я склонен к рефлексии, к чрезмерному мыслительному процессу.

• Я слишком эмоционально вовлечен в отношения.

• Я тип заботливого парня.

• Я отдаю всего себя людям, которые не отдают мне и половины эмоций взамен.

…и так далее. Не будем публиковать весь список, потому что, согласитесь, подобные лирические всхлипы тинейджера как-то слабо рифмуются с 35-летним Дюрэнтом. Если согласились, значит – молодцы. Растиражированный в интернете пост в реальности был опубликован с фэйкового аккаунта, какие-то хохмачи тиснули этот список из вирусного поста некого сингапурского бедолаги по имении Дэн, после чего приписали его Дюрэнту.

«Я слишком игривый, чтобы писать подобное дерьмо», – развязно заметил Дюрэнт, когда Пол поднял тему списка.

Тем не менее, это не значит, что Дюрэнт не камуфлирует свою ранимость нарочитым мачизмом.

Дюрэнт был помолвлен, но свадьба не состоялась

Свадьба сорвалась не по инициативе Кей Ди. В 2013-м он встречался с баскетболисткой клуба женской НБА «Миннесота Линкс» Моникой Райт, и в том же году пара объявила о помолвке. Правда затем отношения увяли.

«В ходе отношений с Кевином я приняла решение не компрометировать себя как женщину. Мне пришлось разорвать наши отношения, многие люди тогда посчитали, что я сошла с ума. Меня сильно критиковали по этому поводу. Но я думаю, что Бог был на моей стороне», – говорила Райт через год после разрыва.

А еще год спустя стал откровенничать Дюрэнт.

«Да, у меня была невеста, но… по правде говоря я не знал, как ее полюбить, понимаете, о чем я? Мы просто пошли разными путями», – признавался Дюрэнт в интервью GQ.

Недавно Кей Ди стали приписывать отношения с одной из главных молодых звезд женской НБА Энджел Риз. Впервые пару заметили на товарищеском матче женской сборной США против Германии.

Вместе с ними были Стеф Карри с супругой, и ситуацию мгновенно подогнали под стандарты двойного свидания. Дюрэнт отмолчался, а вот Риз, которая в начале года объявила о разрыве со своим парнем, время от времени намекает на симпатии к Кей Ди. Перед драфтом она назвала его своим главным баскетбольным и жизненным вдохновением, а позже заявила, что выбрала бы его в качестве партнера по команде в матче формата 2 на 2. Были еще намеки на происхождение Дюрэнта, который, как и Риз, родом из Мэриленда.

Тем, кто любит поспекулировать на слухах, и этого хватит, даже фэйковые списки из соцсетей не нужны.

А другие предпочтут сфокусироваться на профессиональной деятельности Дюрэнта и Риз. Каждый из них регулярно дает поводы говорить о себе. Энджел установила рекорд женской НБА, став первым новичком с 20 дабл-даблами в сезоне, а Дюрэнт завоевал четвертое – рекордное – золото Олимпийских игр.

Так что будь у Дюрэнта какой-то настоящий список, он, наверное, выглядел бы так:

• узнать, сколько деревьев высадил его личный садовник на территории его новой усадьбы в Аризоне или 15-миллионного дома в Лос-Анджелесе;

• приобрести новые объекты недвижимости или открыть новый офис своей инвестиционной компании Thirty Five Ventures;

• выиграть четыре Олимпиады, одну из них – вместе с «сыном», Энтони Эдвардсом.

Фото: Gettyimages.ru /Tim Clayton/Corbis; TMZ Sports /Backgrid; instagram.com/easymoneysniper