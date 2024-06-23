Габриэль Лундберг отказался от места в «Бостоне» ради перехода в «Партизан» в это межсезонье
Габриэля Лундберга приглашали в «Бостон».
29-летний датский защитник перешел из «Виртуса» в «Партизан» в это межсезонье.
«Это было простое решение. Может показаться странным, но не было никаких сомнений.
«Бостон» был очень открыт в своем предложении. Я стал бы кем-то вроде 15-го человека в ростере и по большей части партнером для тренировок. Никакого гарантированного времени или возможностей. Меня такое больше не интересует. Мне нужно время на паркете.
Стиль игры «Партизана» мне очень подходит. Они собираются использовать меня в наиболее удобной мне роли. Это уже третье предложение от клуба. Они давно следили за мной», – рассказал Лундберг.