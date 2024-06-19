Бонзи Колсон покинет «Маккаби». Главным претендентом на игрока является «Фенербахче»

Бонзи Колсон может перейти в «Фенербахче».

Тяжелый форвард (28 лет, 198 см), как ожидается, покинет тель-авивский «Маккаби» этим летом.

Как сообщает BasketNews, главным претендентом на игрока является « ».

Интерес к Колсону проявляют и другие клубы , включая «Анадолу Эфес» и «Монако».

По информации Euroleague Time, турецкий клуб уже согласовал с форвардом контракт на два года.

Колсон последние два сезона провел за « », который должен получить компенсацию за игрока. В прошедшем сезоне Евролиги американец набирал 12,6 очка, 5,3 подбора и 1,2 перехвата в среднем за матч.