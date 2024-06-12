Грант Уильямс о том, что «Селтикс» не показали видео в его честь: «Определенно отстой»

Грант Уильямс огорчен, что не получил трибьют-видео от «Бостона».

«Селтикс» показывали видео в честь большинства бывших игроков, будь то , Малкольм Брогдон или Маркус Смарт. За пару недель до этого Роб написал, что не хочет видео. Если Роб не получит видео, нет смысла давать его и мне. Я ожидал, что это произойдет.

Это определенно отстой, потому что было бы здорово увидеть самые яркие моменты и достижения той команды. Мы не достигли цели, но у нас были замечательные моменты. Хотя я всегда могу вспомнить их, посмотрев телевизор или запись», – сказал форвард « ».