Грант Уильямс о том, что «Селтикс» не показали видео в его честь: «Определенно отстой»
Грант Уильямс огорчен, что не получил трибьют-видео от «Бостона».
«Селтикс» показывали видео в честь большинства бывших игроков, будь то Роберт Уильямс, Малкольм Брогдон или Маркус Смарт. За пару недель до этого Роб написал, что не хочет видео. Если Роб не получит видео, нет смысла давать его и мне. Я ожидал, что это произойдет.
Это определенно отстой, потому что было бы здорово увидеть самые яркие моменты и достижения той команды. Мы не достигли цели, но у нас были замечательные моменты. Хотя я всегда могу вспомнить их, посмотрев телевизор или запись», – сказал форвард «Шарлотт».
А именно тот, где он начал играть с Бакетом в крутого парня и что из этого получилось.