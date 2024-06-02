«Бурк» подписал Ксавье Кастанеду и Джоэля Айяйи

«Бурк» подписал двоих молодых баскетболистов.

24-летний фовард Ксавье Кастанеда провел сезон-2023/24 в «Лаврионе», набирая 14 очков, 3,1 подбора и 2,1 передачи за 24,1 минуты в среднем в матчах греческого чемпионата.

24-летний французский защитник Джоэль Айяйи перешел из «Нантера». Его показатели – 8,4 очка, 5,3 подбора и 3,1 передачи за 22,8 минуты в среднем во французской лиге LNB. Защитник пробовал начать карьеру в НБА в сезоне-2021/22, но не смог пробиться в ротацию «Вашингтона».

« » провел достаточно успешный сезон, добравшись до полуфинала чемпионата «Франции», где уступил « » – 1-3, и до финала «Еврокубка», где проиграл « » – 0-2.