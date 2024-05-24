«Сиксерс» считают, что этим летом окажутся в схожей ситуацией с «Уорриорз» 2016 года. Калифорнийцы тогда подписали Дюрэнта

У «Филадельфии» большие ожидания от межсезонья-2024.

В руководстве «Сиксерс» считают, что этим летом окажутся в схожей ситуацией с «Уорриорз» 2016 года. Калифорнийцы тогда получили свободное место в платежной ведомости и подписали в команду, которая перед этим выиграла 73 матча в регулярном чемпионате.

У «Филадельфии» появится редкая для клуба-претендента возможность на серьезное усиление, так как в платежке освободится около 60 миллионов долларов.

Президент «76-х» придерживается мнения, что командам в требуется несколько суперзвезд, чтобы бороться за титул.

«Сиксерс» могут добавить к дуэту Джоэл Эмбиид – Тайриз Макси суперзвезду на максимальном контракте.