«Сиксерс» считают, что этим летом окажутся в схожей ситуацией с «Уорриорз» 2016 года. Калифорнийцы тогда подписали Дюрэнта

Теги Голден Стэйт Филадельфия НБА Кевин Дюрэнт Дэрил Мори Баскетбол

У «Филадельфии» большие ожидания от межсезонья-2024.

В руководстве «Сиксерс» считают, что этим летом окажутся в схожей ситуацией с «Уорриорз» 2016 года. Калифорнийцы тогда получили свободное место в платежной ведомости и подписали Кевина Дюрэнта в команду, которая перед этим выиграла 73 матча в регулярном чемпионате.

У «Филадельфии» появится редкая для клуба-претендента возможность на серьезное усиление, так как в платежке освободится около 60 миллионов долларов.

Президент «76-х» Дэрил Мори придерживается мнения, что командам в НБА требуется несколько суперзвезд, чтобы бороться за титул.

«Сиксерс» могут добавить к дуэту Джоэл Эмбиид – Тайриз Макси суперзвезду на максимальном контракте.

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7 комментариев
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Лихо они себя с Уорриорз в один ряд поставили)
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Там Клэй 4 перстня Томпсон свободен))
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Не хватает третьего своего хорошего игрока + топ-10 игрока на рынке нет. Если обменом.
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Да, им нужно тоже подписать Дюранта!
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Только вот никого уровня Дюрант-2016 на рынке нет.
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Так вот куда Леброн намылился. Ждет когда на драфте его сынка подберут.
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если они хотя гайки - надо избавляться от Эмбида
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