На Ламело Болла подали в суд. Женщина утверждает, что игрок «Хорнетс» сбил ее сына на автомобиле, когда тот подошел взять автограф

Теги происшествия Шарлотт НБА болельщики Ламело Болл Баскетбол

Женщина из Северной Каролины подала в суд на «Шарлотт» и Ламело Болла.

Утверждается, что звездный баскетболист команды якобы сбил Энджелла Джозефа, которому на тот момент было 11 лет, когда мальчик подошел к его автомобилю, чтобы взять автограф.

Согласно иску, который был подан во вторник, предполагаемый инцидент произошел в начале октября 2023 года, когда «Хорнетс» провели ориентированное на болельщиков мероприятие на арене «Спектрум» в центре Шарлотт.

После посещения мероприятия Тамария Макрей и ее сын Энджелл, которому сейчас 12 лет, стояли у входа для сотрудников. В этот момент внедорожник Болла выезжал с парковки арены.

Вскоре Болл остановился на ближайшем светофоре, и поклонники, включая Джозефа, подошли к автомобилю. По словам Макрей, Болл видел ее сына, но когда загорелся зеленый свет, начал движение и якобы вел машину «крайне небрежно и безрассудно, внезапно и без предупреждения ускорившись, задев ее сына и серьезно травмировав его». Она утверждает, что после этого Ламело покинул место происшествия.

В результате инцидента Джозеф получил травмы стопы и спины.

Макрей настаивает, что происшествие причинило Энджеллу, который считал Болла своим кумиром, сильную физическую боль и эмоциональное расстройство. В иске женщина требует возмещения ущерба, превышающего 25 000 долларов.

В «Хорнетс» отказались от комментариев.

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5 комментариев
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полгода думали, получится ли денег стрясти?
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Не знает никто, в США какая-то досудебная процедура долгая, что такие иски попадают в суд спустя полгода? Или даже годы?
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Сейчас бы им штраф выписать за то, что стояли на проезжей части в момент зелёного сигнала светофора
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Загорелся зелёный свет, и водитель внезапно и безрассудно начал движение. Мамаше надо иск впаять за то, что ее ребенок в 12 лет социально не адаптирован.
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Ответ Лютик
Не знает никто, в США какая-то досудебная процедура долгая, что такие иски попадают в суд спустя полгода? Или даже годы?
Такие иски почему то только, против богатых челов. Случайность думаю))
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