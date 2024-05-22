На Ламело Болла подали в суд. Женщина утверждает, что игрок «Хорнетс» сбил ее сына на автомобиле, когда тот подошел взять автограф

Женщина из Северной Каролины подала в суд на «Шарлотт» и Ламело Болла.

Утверждается, что звездный баскетболист команды якобы сбил Энджелла Джозефа, которому на тот момент было 11 лет, когда мальчик подошел к его автомобилю, чтобы взять автограф.

Согласно иску, который был подан во вторник, предполагаемый инцидент произошел в начале октября 2023 года, когда «Хорнетс» провели ориентированное на болельщиков мероприятие на арене «Спектрум» в центре .

После посещения мероприятия Тамария Макрей и ее сын Энджелл, которому сейчас 12 лет, стояли у входа для сотрудников. В этот момент внедорожник Болла выезжал с парковки арены.

Вскоре Болл остановился на ближайшем светофоре, и поклонники, включая Джозефа, подошли к автомобилю. По словам Макрей, Болл видел ее сына, но когда загорелся зеленый свет, начал движение и якобы вел машину «крайне небрежно и безрассудно, внезапно и без предупреждения ускорившись, задев ее сына и серьезно травмировав его». Она утверждает, что после этого покинул место происшествия.

В результате инцидента Джозеф получил травмы стопы и спины.

Макрей настаивает, что происшествие причинило Энджеллу, который считал Болла своим кумиром, сильную физическую боль и эмоциональное расстройство. В иске женщина требует возмещения ущерба, превышающего 25 000 долларов.

В «Хорнетс» отказались от комментариев.