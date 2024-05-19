Джош Гидди о возможном продлении контракта с «Оклахомой»: «Мне здесь нравится. Это дом вдали от дома»

Джош Гидди надеется продлить контракт с «Оклахомой» этим летом.

«Мне здесь нравится. Это дом вдали от дома. Мне здесь все нравится. Я очень рад быть здесь. Я очень рад быть с этими ребятами.

Я первый, кто должен посмотреть в зеркало и сказать: «Мне нужно стать лучше». И я это делаю, и буду делать. Я не хочу снова оказаться в ситуации, в которой оказался в серии против «Мэвс», – сказал защитник «Оклахомы».

был переведен на скамейку запасных в 3-м и 4-м матчах серии плей-офф против «Далласа» (2-4).