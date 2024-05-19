Джош Гидди о возможном продлении контракта с «Оклахомой»: «Мне здесь нравится. Это дом вдали от дома»

Теги возможные переходы НБА Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

Джош Гидди надеется продлить контракт с «Оклахомой» этим летом.

«Мне здесь нравится. Это дом вдали от дома. Мне здесь все нравится. Я очень рад быть здесь. Я очень рад быть с этими ребятами.

Я первый, кто должен посмотреть в зеркало и сказать: «Мне нужно стать лучше». И я это делаю, и буду делать. Я не хочу снова оказаться в ситуации, в которой оказался в серии против «Мэвс», – сказал защитник «Оклахомы».

Гидди был переведен на скамейку запасных в 3-м и 4-м матчах серии плей-офф против «Далласа» (2-4).

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3 комментария
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Геннадий в альтернативной вселенной баскетбол смотрит? Гидди перевели на банку в 5 и 6 игре. До этого он стартером был
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