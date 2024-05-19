Чет Холмгрен о шансах снова испытать горечь поражения: «Никто не выигрывает 12 чемпионатов подряд»

Чет Холмгрен поделился эмоциями после поражения от «Далласа» в 6-м матче (2-4).

«Я определенно запомню этот момент. Сложно сказать, что лучше запоминается, победы или поражения, но сейчас мне определенно очень неприятно.

Но это чувство станет для меня мотивацией, потому что я не хочу снова его испытать. Никто не выигрывает 12 чемпионатов подряд, так что шансы, что рано или поздно я снова испытаю это чувство, определенно есть, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы избежать этого», – сказал новичок «Оклахомы».