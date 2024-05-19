Чет Холмгрен о шансах снова испытать горечь поражения: «Никто не выигрывает 12 чемпионатов подряд»
Чет Холмгрен поделился эмоциями после поражения от «Далласа» в 6-м матче (2-4).
«Я определенно запомню этот момент. Сложно сказать, что лучше запоминается, победы или поражения, но сейчас мне определенно очень неприятно.
Но это чувство станет для меня мотивацией, потому что я не хочу снова его испытать. Никто не выигрывает 12 чемпионатов подряд, так что шансы, что рано или поздно я снова испытаю это чувство, определенно есть, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы избежать этого», – сказал новичок «Оклахомы».
Сразу скажу, что очень жаль, что он попал в команду, претендующую на финал конфы. Для его развития было бы куда полезнее побегать 2-3 года в Вашингтоне, Шарлотт и прочих помойках. Полезнее для развития скиллов. В этом плане Вембе очень повезло, он мог полсезона творить дичь, без риска быть убранным на лавку, или быть ограниченным в роли.
Самое банальное - Холмгрену тупо не хватило массы, чтобы просто бодаться с не самыми толковыми центрами лиги(болею за Даллас, если что)
И тут либо все лето усиленно качаться, чтобы набрать еще 5-6 кг, либо переходить на позицию 4 номера.
А вот с этим могут возникнуть определенные сложности, так как на уровне плей-офф никакого дриблинга у Чета уже нет, и, что еще печальнее, нет уже никакого стабильного дальнего броска . Также большие сложности с обостряющими пасами, он либо делает потери в таких случаях, либо вообще не делает ассистов, просто передавая мяч. В общем и целом, на данный момент в нападении он может играть крайне ограниченную роль: пик-н-роллы, аллеупы, какие-то штрафные... Потому что спиной к кольцу играть он тоже не может, не может давить силой, не может финтить на скиллах(привет, Луис Скола)
В защите молодец, если закрыть глаза на его игру под щитом(3 подбора от центра в решающей игре сезона за 34 минуты). А если не закрывать?
Работы для развития непочатый край.
С другой стороны мы оцениваем дебютанта лиги, который сходу попал в мясорубку плей-офф. Главное, чтобы он хотел развиваться, и не застрял в роли: 3D на позиции центра.