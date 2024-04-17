«Уралмаш» вышел в плей-офф в своем дебютном сезоне в Лиге ВТБ

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«Уралмаш» обыграл «Самару» в матче плей-ин – 80:69.

Команда из Екатеринбурга вышла в плей-офф в своем дебютном сезоне в Лиге ВТБ и встретится в четвертьфинальной серии с петербургским «Зенитом».

Разыгрывающий «Уралмаша» Стэнли Уиттакер обновил личный рекорд результативности в Лиге ВТБ, набрав 29 очков. Октавиус Эллис оформил дабл-дабл – 17 очков и 11 подборов.

Дебютант лиги вышел в плей-офф с 7-го места. «Самара» поборется за 8-й посев с победителем матча «Автодор» – МБА.

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