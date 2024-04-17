«Уралмаш» вышел в плей-офф в своем дебютном сезоне в Лиге ВТБ

«Уралмаш» обыграл «Самару» в матче плей-ин – 80:69.

Команда из Екатеринбурга вышла в плей-офф в своем дебютном сезоне в Лиге ВТБ и встретится в четвертьфинальной серии с петербургским «Зенитом».

Разыгрывающий « » Стэнли Уиттакер обновил личный рекорд результативности в Лиге ВТБ, набрав 29 очков. Октавиус Эллис оформил дабл-дабл – 17 очков и 11 подборов.

Дебютант лиги вышел в плей-офф с 7-го места. « » поборется за 8-й посев с победителем матча «Автодор» – МБА.