Чемпионат Турции. «Дарушафака» – «Петким Спор», «Тюрк Телеком» примет «Фенербахче»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут два матча.
«Дарушафака» примет «Петким Спор», «Тюрк Телеком» дома сыграет с «Фенербахче».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 апреля, 18.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
- Дата проведения
- 15 апреля, 20.30, «Ankara Arena»
Положение команд: Анадолу Эфес – 24-3, Фенербахче – 21-4, Бешикташ – 19-7, Каршияка – 19-8, Маниса – 14-13, Петким Спор – 13-13, Галатасарай – 13-14, Дарушафака – 12-14, Бююкчекмедже – 12-15, Бурсаспор – 12-15, Тюрк Телеком – 11-15, Бахчешехир – 11-16, Тофаш – 10-16, Меркезефенди – 10-17, Бодрумспор – 8-18, Самсунспор – 3-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.