Эмма Мессеман стала MVP женской Евролиги
Эмма Мессеман получила награду MVP женского турнира Евролиги.
Награда стала второй подряд для бельгийского форварда «Фенербахче». В ее активе 17,7 очка, 5,9 подбора и 4,7 передачи при реализации в 57,4% бросков с игры.
«Выиграть награду MVP – это особенное ощущение. Но люди, которые меня знают, в курсе, что это не является моей целью. Это ничего не изменит в моем отношении к финалу. Мы знаем «Вильнев» и знаем, что это будет тяжелая и красивая игра», – заявила Мессеман.
Первая сборная турнира:
Марина Мэбри («Мерсин»)
Кэйла Макбрайд («Фенербахче»)
Леони Фибих («Сарагоса»)
Емма Мессеман («Фенербахче»)
Эзи Магбегор (УСК)
Лучший защитный игрок – Ивонн Андерсон («Фенербахче»).
Лучший молодой игрок – Сика Коне («Авенида»).
Лучший тренер – Рашид Мезиан («Вильнев д′Аск»).
Награда лучшему клубу – «Сарагоса».
Лучший момент – Дестини Слокам.