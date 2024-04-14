Эмма Мессеман стала MVP женской Евролиги

Эмма Мессеман получила награду MVP женского турнира Евролиги.

Награда стала второй подряд для бельгийского форварда « ». В ее активе 17,7 очка, 5,9 подбора и 4,7 передачи при реализации в 57,4% бросков с игры.

«Выиграть награду MVP – это особенное ощущение. Но люди, которые меня знают, в курсе, что это не является моей целью. Это ничего не изменит в моем отношении к финалу. Мы знаем «Вильнев» и знаем, что это будет тяжелая и красивая игра», – заявила Мессеман.

Первая сборная турнира:

Марина Мэбри («Мерсин»)

Кэйла Макбрайд («Фенербахче»)

Леони Фибих («Сарагоса»)

Емма Мессеман («Фенербахче»)

Эзи Магбегор (УСК)

Лучший защитный игрок – Ивонн Андерсон (« »).

Лучший молодой игрок – Сика Коне (« »).

Лучший тренер – Рашид Мезиан («Вильнев д′Аск»).

Награда лучшему клубу – «Сарагоса».

Лучший момент – Дестини Слокам.