Пи Джей Такер: «Болельщики кричат на игроков во время матчей из-за своих ставок»

Пи Джей Такер пожаловался, что зрители делают ставки прямо во время матчей.

«Это становится возмутительно.

Это уже какое-то безумие. Даже на аренах можно услышать, как болельщики кричат на игроков из-за своих ставок. Нереально. Это проблема. Я думаю, что лиге стоит заняться этим вопросом», – сказал форвард « ».

Болельщики теперь могут делать ставки в режиме реального времени на смартфонах на все аспекты игры, включая количество подборов у игрока в первой половине и количество очков, набранных командой в четвертой четверти.