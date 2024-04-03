Пи Джей Такер: «Болельщики кричат на игроков во время матчей из-за своих ставок»

Теги Клипперс НБА болельщики Ставки на спорт Пи Джей Такер Ставки на баскетбол Баскетбол

Пи Джей Такер пожаловался, что зрители делают ставки прямо во время матчей.

«Это становится возмутительно.

Это уже какое-то безумие. Даже на аренах можно услышать, как болельщики кричат на игроков из-за своих ставок. Нереально. Это проблема. Я думаю, что лиге стоит заняться этим вопросом», – сказал форвард «Клипперс».

Болельщики теперь могут делать ставки в режиме реального времени на смартфонах на все аспекты игры, включая количество подборов у игрока в первой половине и количество очков, набранных командой в четвертой четверти.

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