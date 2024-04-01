Эрик Споэльстра рассказал о готовности игроков ротации «Майами»
Эрик Споэльстра прокомментировал состояние своих игроков перед матчем с «Никс».
«Терри Розир приходит в форму. Он хочет помочь, хочет внести свой вклад. Выкладывается в обороне. В нападении потребуется еще немного времени. С точки зрения здоровья он в порядке, мы убрали его (в 3 четверти), потому что хотели быть уверены в его состоянии. Он хорошо себя чувствует, прошел обследование и говорит, что будет готов к игре с «Нью-Йорком».
Данкан Робинсон успешно вернулся на площадку. Ему нужно было получить игровое время. Для посторонних это не так очевидно, но если ты пропустил любой игровой отрезок, даже совсем небольшой, ты можешь делать что угодно. Тренироваться, практиковаться, работать с тренерами. Все это не заменит игр в НБА. Робинсон поймал темп во второй половине. Речь даже не о бросках, а о движении, о принятии решений. Все это в итоге сложилось в два трехочковых подряд, которые увеличили наше преимущество до комфортного.
Кевин Лав вернется в ротацию в ближайшее время. Я на него рассчитываю. Построить стабильную командную игру на основе из постоянно плавающего состава практически невозможно. Так что процесс требует от всех терпения и принятия. Знаю, как важен Лав для нашей команды. Думаю, что после еще одного тренировочного дня он будет готов к матчу во вторник.
Все, о чем я думаю сейчас, это игра с «Нью-Йорком». Мы вернемся в Майами. Отдохнем и приготовимся к важнейшей встрече», – заключил Эрик Споэльстра.
«Майами» одержал верх над «Вашингтоном» со счетом 119:107.
Три недели до начала плей-офф, а я уже и не помню, когда в последний раз его видел, играющим в баскетбол