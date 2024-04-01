Куинн Кук: «Если бы не переход Дюрэнта, «Кливленд» снова выиграл бы чемпионат»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Куинн Кук Баскетбол

Куинн Кук считает, что «Уорриорз» остановили «Кэвз» благодаря Кевину Дюрэнту.

Бывший защитник «Голден Стэйт» считает, что калифорнийцы не справились бы с «Кливлендом» Леброна Джеймса без звездного форварда.

«В 2016 году чемпионами стали «Кавальерс». Если бы не переход Кей Ди, то они победили бы снова.

Не могу себе представить, что «Уорриорз» обыгрывают тех «Кавальерс». Просто они были выстроены так, что им было трудно противостоять им», – считает Кук.

«Кливленд» в 2016-м победил в финальной серии, уступая по ходу 1-3. В межсезонье-2016 состав «воинов» пополнил Дюрэнт, после чего команда взяла два титула подряд.

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22 комментария
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Ох уж эти если бы…
Если бы не Пачулия, то Поповича было бы на 1 титул больше, а у Торонто вероятно его бы не было вообще; если бы не травма Дюранта, то ГС взял бы трипит, если бы в ГСВ не сложился бы пазл и не выросла супер команда, то возможно у Леброна перстней было бы уже давно больше чем у МДжея, если бы не бабл, то не видать Лейкерс Леброна титула, если бы не ступня Дюранта, то Яннис бы прослыл чокером на весь мир, а у Криса Пола скорее всего была бы гайка. Так можно продолжать бесконечно, но увы это бред сивой кобылы
+40
-7
+33
Нет, в 17 году уже не было Мозгова, поэтому Кливленду ничего не светило.
+35
-6
+29
Без Дюранта, возможно, в Финале была бы другая команда от Запада.
+30
-3
+27
Куинн Кук - сколько ты мне прессов запорол своим выходом в 4 четвертях за ГСВ. Криворукий 😂 теперь сидит рассуждает , чё и кто выигрывал бы
+13
-1
+12
Я больше скажу: Если бы Скалабрини не перешёл в Бостон, то зелёные не стали бы чемпионами в 2008 году.
+11
-3
+8
Какой-то капитан очевидность вылез. Стэф-Клэй-Дрэймонд-Игудала сами поехали и предложили Дюрэнту переход, что как бы намекает как они свои шансы оценивали
+9
-5
+4
Ответ Турбомарсоход
Как можно сравнивать какого-то Прюита и Белую Мамбу?!
Рыжую Мамбу
+4
-1
+3
Если бы не было Йокича, то не было чемпионства Денвера
+3
-1
+2
Может да, может нет, а может...
+2
-1
+1
Ага, эти Уорриорз после всего сезона и трудного ПО(в отличии от КАВС) катали с запасом 3-1. Кавс лишь выиграл, за счёт судей, игр Жизни Леброна и Кайри одновременно и то ГСВ стал ломаться и Карри не отошёл от 2 травм.
+10
-9
+1
Ответ Misha_Sapunov
случайным. или он тебе говорил другое?
илюшка говнов считает, что Кавай сломался об игроков своей скамейки. Так что да, вероятно случайным.
+2
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+1
если бы ты не играл в гсв...никто бы и не заметил...вовремя избавились...чемпион из под лавки
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Ответ Ваня Аналитик
Комментарий скрыт
А поступок Зазы в отношении Кавая каким был, благородным?
+4
-4
0
Ответ rboroveev@gmail.com
А Гейб Прюит для тебя пустое место что-ли? :)
Как можно сравнивать какого-то Прюита и Белую Мамбу?!
+2
-2
0
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