Куинн Кук: «Если бы не переход Дюрэнта, «Кливленд» снова выиграл бы чемпионат»

Куинн Кук считает, что «Уорриорз» остановили «Кэвз» благодаря Кевину Дюрэнту.

Бывший защитник « » считает, что калифорнийцы не справились бы с « » без звездного форварда.

«В 2016 году чемпионами стали «Кавальерс». Если бы не переход Кей Ди, то они победили бы снова.

Не могу себе представить, что «Уорриорз» обыгрывают тех «Кавальерс». Просто они были выстроены так, что им было трудно противостоять им», – считает Кук.

«Кливленд» в 2016-м победил в финальной серии, уступая по ходу 1-3. В межсезонье-2016 состав «воинов» пополнил , после чего команда взяла два титула подряд.