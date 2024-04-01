Куинн Кук: «Если бы не переход Дюрэнта, «Кливленд» снова выиграл бы чемпионат»
Куинн Кук считает, что «Уорриорз» остановили «Кэвз» благодаря Кевину Дюрэнту.
Бывший защитник «Голден Стэйт» считает, что калифорнийцы не справились бы с «Кливлендом» Леброна Джеймса без звездного форварда.
«В 2016 году чемпионами стали «Кавальерс». Если бы не переход Кей Ди, то они победили бы снова.
Не могу себе представить, что «Уорриорз» обыгрывают тех «Кавальерс». Просто они были выстроены так, что им было трудно противостоять им», – считает Кук.
«Кливленд» в 2016-м победил в финальной серии, уступая по ходу 1-3. В межсезонье-2016 состав «воинов» пополнил Дюрэнт, после чего команда взяла два титула подряд.
Если бы не Пачулия, то Поповича было бы на 1 титул больше, а у Торонто вероятно его бы не было вообще; если бы не травма Дюранта, то ГС взял бы трипит, если бы в ГСВ не сложился бы пазл и не выросла супер команда, то возможно у Леброна перстней было бы уже давно больше чем у МДжея, если бы не бабл, то не видать Лейкерс Леброна титула, если бы не ступня Дюранта, то Яннис бы прослыл чокером на весь мир, а у Криса Пола скорее всего была бы гайка. Так можно продолжать бесконечно, но увы это бред сивой кобылы