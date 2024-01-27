Бывшая сотрудница «Детройта» подала в суд на команду и бывшего руководителя за избиение и сексуальные домогательства
Бывшая сотрудница «Пистонс» подала иск против команды и Роберта Мерфи.
Деджанай Раска обвиняет бывшего ассистента генерального менеджера «Детройта» в сексуальных домогательствах и «жестоком избиении» во время ее работы в клубе.
В иске утверждается, что девушка подверглась нападению и избиению в ноябре 2021 года. Ответчиками по делу являются «Детройт» и Роберт Мерфи.
32-летняя Раска, которая работала помощницей Мерфи с сентября 2021 года по июнь 2023 года, требует компенсации морального ущерба за эмоциональные страдания.
«Пистонс» обвиняются в терпимости и содействии созданию «сексуально агрессивной среды», что привело к ее увольнению. В иске утверждается, что клуб допустил сексуальные домогательства, не предприняв никаких действий против Мерфи, пока Раска не заявила о намерении подать в суд.
А может это был сговор чтобы с клуба стрясти миллионы?!
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