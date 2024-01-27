Бывшая сотрудница «Детройта» подала в суд на команду и бывшего руководителя за избиение и сексуальные домогательства

Теги происшествия Детройт НБА Баскетбол

Бывшая сотрудница «Пистонс» подала иск против команды и Роберта Мерфи.

Деджанай Раска обвиняет бывшего ассистента генерального менеджера «Детройта» в сексуальных домогательствах и «жестоком избиении» во время ее работы в клубе.

В иске утверждается, что девушка подверглась нападению и избиению в ноябре 2021 года. Ответчиками по делу являются «Детройт» и Роберт Мерфи.

32-летняя Раска, которая работала помощницей Мерфи с сентября 2021 года по июнь 2023 года, требует компенсации морального ущерба за эмоциональные страдания.

«Пистонс» обвиняются в терпимости и содействии созданию «сексуально агрессивной среды», что привело к ее увольнению. В иске утверждается, что клуб допустил сексуальные домогательства, не предприняв никаких действий против Мерфи, пока Раска не заявила о намерении подать в суд.

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6 комментариев
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Болельщикам Детройта тоже надо подать в суд на команду за избиение и сексуальные домогательства
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Пусть зарплата была маленькой, но выхлоп будет большой.
А может это был сговор чтобы с клуба стрясти миллионы?!
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за избиение Пистогс могут подать в суд на 29 команд нба
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Ответ seppblatter@mail.ru
На днях Трампу, экс-президенту, 80 млн. присудили за домогательства в примерочной магазина в 1996 году)) тупо фашики левацкие
Хотя бы начали засуживать доселе неприкасаемых демократических негров. Феммонстр выходит из-под контроля.
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