Бывшая сотрудница «Детройта» подала в суд на команду и бывшего руководителя за избиение и сексуальные домогательства

Бывшая сотрудница «Пистонс» подала иск против команды и Роберта Мерфи.

Деджанай Раска обвиняет бывшего ассистента генерального менеджера « » в сексуальных домогательствах и «жестоком избиении» во время ее работы в клубе.

В иске утверждается, что девушка подверглась нападению и избиению в ноябре 2021 года. Ответчиками по делу являются «Детройт» и Роберт Мерфи.

32-летняя Раска, которая работала помощницей Мерфи с сентября 2021 года по июнь 2023 года, требует компенсации морального ущерба за эмоциональные страдания.

«Пистонс» обвиняются в терпимости и содействии созданию «сексуально агрессивной среды», что привело к ее увольнению. В иске утверждается, что клуб допустил сексуальные домогательства, не предприняв никаких действий против Мерфи, пока Раска не заявила о намерении подать в суд.