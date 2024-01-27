Раиса Мусина отстранена от тренировок с «Никой» из-за «необходимости изменения климата в коллективе»
Раиса Мусина отстранена от тренировок с «Никой».
Чемпионка России и Евролиги Раиса Мусина из сыктывкарской «Ники» отстранена от тренировок с командой.
Как сообщает «Матч ТВ», Мусина отстранена от тренировок с командой из-за «необходимости изменения климата в коллективе».
Баскетболистка сборной России по этой причине пропустила выездной матч национального чемпионата с «Новосибирском».
Мусина выступает в составе «Ники» в 2021 года.