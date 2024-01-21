Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» проиграло «Нике», «Енисей» примет «Нефтяник»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся два матча.

Новосибирское «Динамо» проиграло «Нике» из Сыктывкара, красноярский «Енисей» примет омский «Нефтяник».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Новосибирск – Ника 71:84 (27:30, 13:19, 17:13, 14:22)



ДИНАМО Н: Тэйлор (19 + 8 подборов), Кузьмич (14), Джеймс (11 + 9 подборов)

НИКА: Низамова (14 + 6 передач), Логунова (12 + 7 подборов), Павлюченко (12 + 5 подборов), Холмс (10 + 6 подборов)



21 января. 09:30

Енисей – Нефтяник



21 января. 12:00

Положение команд: – 16-2, УГМК – 15-3, МБА – 15-3, Надежда – 12-6, Ника – 10-8, Енисей – 9-9, Самара – 9-10, Спарта энд К – 5-13, Нефтяник – 4-14, Динамо Новосибирск – 4-15, Динамо Москва – 1-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.