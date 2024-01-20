Деджонте Мюррэй о победных бросках: «Я создан для таких моментов»

Теги Атланта Майами НБА Деджонте Мюррэй Баскетбол

Деджонте Мюррэй отреагировал на победные броски в матчах с «Мэджик» и «Хит».

Защитник «Атланты» на данном этапе играет на фоне слухов о возможном обмене перед дедлайном.

«У меня никогда не было проблем с верой в себя, ни одного дня в жизни... Мне хотелось выиграть матч, завершить дело и спокойно отправиться домой. Считаю, что создан для таких моментов.

Мне приятно, что парни доверяют мне, но они знают, что в первую очередь я доверяю им... Я верю в парней, на моей месте мог запросто оказаться кто-то другой», – заявил Мюррэй.

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