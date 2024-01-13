«По ходу матча быстро забыл о самочувствии». У Андрея Мартюка поднялась температура накануне встречи с ЦСКА

Андрей Мартюк рассказал о своем самочувствии в матче против ЦСКА (89:85).

Накануне ночью у форварда «Локомотива-Кубань» поднялась температура, из-за чего его участие во встрече было под вопросом. В итоге вышел на площадку, набрал 10 очков и сделал 7 подборов.

– Как себя чувствуешь?

– Ну, не идеально. Но по ходу матча я быстро забыл о самочувствии. И сейчас очень рад. Отличная победа против очень сильного соперника. Мы хорошо боролись, и здорово, что у нас получилось переломить игру в 3-й четверти.

– О чем тренер говорил в большом перерыве?

– В основном, давал конкретные установки по поводу защиты. И просил более уверенно нападать.

– Как тебе сегодня игралось в переполненном зале?

– Ой, вообще с кайфом. Спасибо большое всем, кто пришел.

– Легко ли будет после такой победы переключиться на матч Winline Кубка России? Ведь уже в среду вам предстоит первый четвертьфинал против «Уралмаша»…

– У нас сейчас игра за игрой, завтра уже в дорогу, но мы уже привыкли к такому режиму. Воспринимаю это, как продолжение одного и того же турнира. Мы просто стараемся победить в каждом матче.