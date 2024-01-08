Айзейя Хартенштайн хочет выступить за сборную Германии на ОИ-2024: «Но думаю, что меня ни при каких обстоятельствах не пригласят»
Хартенштайн сомневается, что его пригласят выступить за Германию на ОИ-2024.
Центровой «Нью-Йорка» не получил место в ротации национальной команды на минувшем чемпионате мира-2023, уступив конкуренцию Мо Вагнеру, Даниэлю Тайсу, Йоханнесу Фойгтманну и Йоханнесу Тиманну.
Однако Айзейя Хартенштайн по-прежнему намерен представлять свою страну на Олимпиаде в Париже.
«Я определенно хочу играть за сборную Германии в будущем. Если меня пригласят и я буду в форме, то обязательно приму участие. Но сейчас они в порядке, так что на это нельзя жаловаться. Они выиграли золото и хотят, наверное, снова выступать с той же командой.
Думаю, что меня ни при каких обстоятельствах не пригласят на Олимпиаду», – заявил бигмэн.
В 13 матчах после травмы стартового центрового «Никс» Митчелла Робинсона Хартенштайн набирает в среднем 7,8 очка, 10 подборов и 1,8 блок-шота за игру.