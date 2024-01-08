Айзейя Хартенштайн хочет выступить за сборную Германии на ОИ-2024: «Но думаю, что меня ни при каких обстоятельствах не пригласят»

Теги Нью-Йорк сборная Германии НБА Айзейя Хартенштайн Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Хартенштайн сомневается, что его пригласят выступить за Германию на ОИ-2024.

Центровой «Нью-Йорка» не получил место в ротации национальной команды на минувшем чемпионате мира-2023, уступив конкуренцию Мо Вагнеру, Даниэлю Тайсу, Йоханнесу Фойгтманну и Йоханнесу Тиманну.

Однако Айзейя Хартенштайн по-прежнему намерен представлять свою страну на Олимпиаде в Париже.

«Я определенно хочу играть за сборную Германии в будущем. Если меня пригласят и я буду в форме, то обязательно приму участие. Но сейчас они в порядке, так что на это нельзя жаловаться. Они выиграли золото и хотят, наверное, снова выступать с той же командой.

Думаю, что меня ни при каких обстоятельствах не пригласят на Олимпиаду», – заявил бигмэн.

В 13 матчах после травмы стартового центрового «Никс» Митчелла Робинсона Хартенштайн набирает в среднем 7,8 очка, 10 подборов и 1,8 блок-шота за игру.

4 комментария
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Ответ mqh9pzrxgf
Типа еврей, а Германия нацисты?)
🤦🏻‍♂️
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Ответ mqh9pzrxgf
Типа еврей, а Германия нацисты?)
Типа надо читать текст новости, а не только заголовок))
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