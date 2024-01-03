В Красноярске пропал воспитанник молодежки ЦСКА, игрок «Барнаула» Антон Петухов

Теги происшествия ЦСКА суперлига Россия Барнаул Баскетбол

Форвард «Барнаула» Антон Петухов пропал в родном для него Красноярске в ночь с 30 на 31 декабря.

20-летний баскетболист перестал выходить на связь, о его местоположении неизвестно.

Антон является воспитанником «Енисея» и ЦСКА. За столичный клуб он выступал с 2020 по 2023 год. В составе армейцев Петухов стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2021) и чемпионом первенства ДЮБЛ (2021).

Вместе с тренером дубля красно-синих Александром Герасимовым они вместе перебрались в «Барнаул» летом 2023 года. В текущем сезоне Суперлиги форвард провел шесть матчей.

Всех, кому известно о местонахождении Антона, просьба сообщить по указанным телефонам.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий