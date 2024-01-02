Легенду НБА Айзейю Томаса не пустили на рейс Delta Air Lines.

Из-за этого прославленный баскетболист и телевизионный эксперт пропустил эфир на NBA TV в понедельник.

«Сегодня по пути на работу я столкнулся с некомпетентностью и неуважением со стороны авиакомпании Delta Air Lines в аэропорту Уэстчестера. Всем моим поклонникам, которые с нетерпением ждали встречи со мной в эфире: можете винить во всем компанию Delta, они не пустили меня на рейс, на который у меня был оплаченный билет. Счастливого вам 2024 года», – написал в соцсетях.