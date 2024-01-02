Айзейю Томаса не пустили на рейс Delta Air Lines. Из-за этого он пропустил эфир на NBA TV

Теги происшествия Айзейя Томас НБА Баскетбол

Легенду НБА Айзейю Томаса не пустили на рейс Delta Air Lines.

Из-за этого прославленный баскетболист и телевизионный эксперт пропустил эфир на NBA TV в понедельник.

«Сегодня по пути на работу я столкнулся с некомпетентностью и неуважением со стороны авиакомпании Delta Air Lines в аэропорту Уэстчестера. Всем моим поклонникам, которые с нетерпением ждали встречи со мной в эфире: можете винить во всем компанию Delta, они не пустили меня на рейс, на который у меня был оплаченный билет. Счастливого вам 2024 года», – написал Томас в соцсетях.

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2 комментария
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Это всё происки Джордана))
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Ответ Mohnatiy
Это всё происки Джордана))
В твиттере уже троллят офф страничку авиакомпании. Чел фотку Джордана фотошопнул к работнику и пожаловался, что он грубил, и ему серьезно ответили.
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