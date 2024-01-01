Аарон Гордон возобновил тренировки после укуса собаки

Аарон Гордон возобновил тренировки и надеется сыграть в матче против «Шарлотт».

Форвард « » вернулся в строй через неделю после того, как его покусал его собственный ротвейлер. В результате игроку наложили 21 шов на правую руку и лицо.

рассказал The Denver Post, что готов вернуться на паркет в понедельник, когда «Наггетс» примут «Хорнетс». Главный тренер Майкл Мэлоун отметил, что Гордон хорошо выглядел на воскресной тренировке, «но посмотрит, как он будет себя чувствовать завтра».

Гордон рассказал, что его четырехлетняя собака, которую он усыновил в возрасте шести недель, жила у его родственников из-за его частых отъездов на гостевые матчи . Собака укусила его, когда он играл с ней после победы «Наггетс» над «Уорриорз» на Рождество.

«Наверное, я перебрал эгг-нога и был немного груб с моей собакой. Она немного увлеклась и буквально начала жрать.

Я раньше играл со швами на руках, так что для меня это не ново. Швы на лице не особо волнуют, у нас здесь не конкурс красоты», – рассказал Гордон.