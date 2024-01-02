Экс-игрок G-лиги НБА во вторник предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

27-летний экс-центровой G-лиги НБА Ченс Команч и 19-летнаяя Сакари Харнден ранее были арестованы агентами ФБР в связи с исчезновением 23-летней Марайны Роджерс, фельдшера из Вашингтона, которая позже была найдена мертвой.

Команч сообщил властям, что задушил Роджерс кабелем HDMI, а Харнден в этот момент душила ее руками.

Харнден, как и Команч, находится в тюрьме в Лас-Вегасе. Предварительные слушания по ее делу пройдут отдельно и состоятся в среду.

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