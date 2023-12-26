Эмил Райкович: «Микульский в одном из эпизодов признал, что мяч ушел от него. Это хороший пример фэйр-плей»

Эмил Райкович отметил честную игру баскетболиста «Минска».

Главный тренер после победного матча Лиги ВТБ с « » отметил действия баскетболиста белорусской команды Владислава Микульского.

«Хотел бы подметить одну деталь, которую не так часто увидишь на профессиональных спортивных аренах. В одном из эпизодов игрок «Минска» Владислав Микульский, когда мы стали запрашивать челлендж арбитров, признал, что мяч ушел в аут от него, показав тем самым хороший пример фэйр-плей. Хочу поздравить его с этим.

Хотел бы поздравить «Минск», они проделали действительно хорошую работу: прекрасная атмосфера и почти полная арена. Наши молодые игроки получили хороший опыт, почувствовали себя своими в лиге ВТБ, мы постарались дать им игровое время и отдохнуть некоторым из наших загруженных игроков, таким как Каспер Уэйр. Теперь у нас есть несколько дней, чтобы подзарядиться, а затем перейти ко второй половине сезона. Хотел бы также поздравить с Рождеством и наступающим Новым годом всех болельщиков, особенно наших, которые приехали поддержать нас из Москвы, которые всегда рядом с нами. Спасибо им», – заявил .