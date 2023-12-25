«Милуоки» и «Майами» претендуют на Пи Джей Такера
Пи Джей Такер может продолжить карьеру в «Хит» или «Бакс».
Ожидается, что форвард покинет «Клипперс» по ходу сезона-2023/24. Такер не выходил на паркет в последних 13 матчах.
Форвард получает 11 миллионов долларов в год, в следующем сезоне у него есть опция на 11,5 млн.
Такер уже выступал за «Бакс» и стал чемпионом в составе организации из Висконсина, а в следующем сезоне в составе «Хит» дошел до финала конференции (3-4 против «Бостона»).
По сабжу: у Спо заиграет. Как и любой из нас.