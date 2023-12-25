«Милуоки» и «Майами» претендуют на Пи Джей Такера

Теги Клипперс Майами Милуоки НБА Пи Джей Такер Баскетбол

Пи Джей Такер может продолжить карьеру в «Хит» или «Бакс».

Ожидается, что форвард покинет «Клипперс» по ходу сезона-2023/24. Такер не выходил на паркет в последних 13 матчах.

Форвард получает 11 миллионов долларов в год, в следующем сезоне у него есть опция на 11,5 млн.

Такер уже выступал за «Бакс» и стал чемпионом в составе организации из Висконсина, а в следующем сезоне в составе «Хит» дошел до финала конференции (3-4 против «Бостона»).

1 комментарий
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Уже был и там, и там. Так он себе 16-ю команду на страничку в Википедии не добавит.

По сабжу: у Спо заиграет. Как и любой из нас.
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