Брэндин Подземски: «5 месяцев назад только и слышал, что я «баст», а теперь выхожу в старте за лучшую организацию в НБА»
Новичок «Голден Стэйт» вспомнил свой путь от университета до команды НБА.
«2 года назад в это время у меня было 17 пропусков матчей, и я выходил только в «мусорное» время (в сезоне-2021/22 Подземски проводил в среднем 4,3 минуты на паркете за Иллинойсский университет).
Год назад в это время меня не было ни в одном прогнозе перед драфтом, 5 месяцев назад только и слышал, что я «баст».
Начал сезон вне ротации, а теперь выхожу в старте за лучшую организацию в НБА! #еслиясмогтоитысможешь», – написал защитник «Голден Стэйт» на своей странице в соцсети.
В последних 10 матчах Подземски набирает в среднем 11 очков, 6,7 подбора, 3,8 передачи и 1,3 перехвата при 46,9% с игры и 35,9% из-за дуги.
Необычный персонаж, неординарный скиллсет, такого парня хочется поддержать