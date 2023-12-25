Брэндин Подземски: «5 месяцев назад только и слышал, что я «баст», а теперь выхожу в старте за лучшую организацию в НБА»

Новичок «Голден Стэйт» вспомнил свой путь от университета до команды НБА.

«2 года назад в это время у меня было 17 пропусков матчей, и я выходил только в «мусорное» время (в сезоне-2021/22 Подземски проводил в среднем 4,3 минуты на паркете за Иллинойсский университет).

Год назад в это время меня не было ни в одном прогнозе перед драфтом, 5 месяцев назад только и слышал, что я «баст».

Начал сезон вне ротации, а теперь выхожу в старте за лучшую организацию в ! #еслиясмогтоитысможешь», – написал защитник « » на своей странице в соцсети.

В последних 10 матчах набирает в среднем 11 очков, 6,7 подбора, 3,8 передачи и 1,3 перехвата при 46,9% с игры и 35,9% из-за дуги.