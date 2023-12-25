Брэндин Подземски: «5 месяцев назад только и слышал, что я «баст», а теперь выхожу в старте за лучшую организацию в НБА»

Теги Голден Стэйт НБА университет Иллинойс Брэндин Подземски Баскетбол

Новичок «Голден Стэйт» вспомнил свой путь от университета до команды НБА.

«2 года назад в это время у меня было 17 пропусков матчей, и я выходил только в «мусорное» время (в сезоне-2021/22 Подземски проводил в среднем 4,3 минуты на паркете за Иллинойсский университет).

Год назад в это время меня не было ни в одном прогнозе перед драфтом, 5 месяцев назад только и слышал, что я «баст».

Начал сезон вне ротации, а теперь выхожу в старте за лучшую организацию в НБА! #еслиясмогтоитысможешь», – написал защитник «Голден Стэйт» на своей странице в соцсети.

В последних 10 матчах Подземски набирает в среднем 11 очков, 6,7 подбора, 3,8 передачи и 1,3 перехвата при 46,9% с игры и 35,9% из-за дуги.

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6 комментариев
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Может ты и выходишь в старте "лучшей" организации в НБА, но пока ты не заслужил фотку в профиле на спортсе, это все пустые слова!
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+10
Кривой релиз, никакущая антропометрия, очень странный флоутер-полукрюк как главный скилл из-под кольца.. но при этом мозги, постоянный чарджи в защите, хасл везде.

Необычный персонаж, неординарный скиллсет, такого парня хочется поддержать
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О нём разве вообще говорили что-то?
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да, молодец! тянет и неплохо...
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Интересно, какие гении называют 19-й номер драфта бастом
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