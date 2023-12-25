Джалин Смит о «Виртусе»: «Еще летом Серджо Скариоло планировал, что я буду действовать как комбо-гард. Однако пришел новый тренер»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Серджо Скариоло чемпионат Италии Адриатическая лига Виртус Джалин Смит Баскетбол

Джалин Смит рассказал, почему покинул «Виртус».

«По ходу сезона я оказался в странной ситуации. Еще летом в «Виртусе» Серджо Скариоло планировал, что я буду действовать как комбо-гард. Однако пришел новый тренер.

На тот момент в «Виртусе» было три защитника со схожими навыками, и это был вопрос времени, пока кому-то не укажут на дверь. У тренера была роскошь выбирать, с кем он хочет строить игру, и, к сожалению, это был не я», – рассказал Смит.

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