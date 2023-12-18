Защитник « » попал в курьезную ситуацию во время матча с « » (108:112).

Пул поскользнулся в месте, которое стало влажным после его же предыдущего падения.

В середине третьей четверти Джордан оказался на паркете после дальнего броска, когда пытался показать, что в момент исполнения на нем на нарушили правила. Судьи не отреагировали.

Через несколько секунд он снова оказался с мячом в том же месте, но упал из-за собственного пота на площадке.

На счету Пула в воскресенье 14 очков, 4 подбора и 4 передачи при 5 из 17 с игры.