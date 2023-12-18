Джордан Пул поскользнулся в месте на паркете, которое стало влажным после его предыдущего падения

Теги Финикс НБА Вашингтон Баскетбол - видео Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Вашингтона» Джордан Пул попал в курьезную ситуацию во время матча с «Финиксом» (108:112).

Пул поскользнулся в месте, которое стало влажным после его же предыдущего падения. 

В середине третьей четверти Джордан оказался на паркете после дальнего броска, когда пытался показать, что в момент исполнения на нем на нарушили правила. Судьи не отреагировали.

Через несколько секунд он снова оказался с мячом в том же месте, но упал из-за собственного пота на площадке.

На счету Пула в воскресенье 14 очков, 4 подбора и 4 передачи при 5 из 17 с игры.

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3 комментария
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Чеховское ружье получается
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Маленькие дети, когда играют в прятки, думают, что их не видно на самом открытом месте, а Джордан Пул похоже думает, что не видно как в первом падении он флопит
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техпор надо Финиксу впаять, за то что арена не соответствует
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