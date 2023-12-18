Джордан Пул поскользнулся в месте на паркете, которое стало влажным после его предыдущего падения
Защитник «Вашингтона» Джордан Пул попал в курьезную ситуацию во время матча с «Финиксом» (108:112).
Пул поскользнулся в месте, которое стало влажным после его же предыдущего падения.
В середине третьей четверти Джордан оказался на паркете после дальнего броска, когда пытался показать, что в момент исполнения на нем на нарушили правила. Судьи не отреагировали.
Через несколько секунд он снова оказался с мячом в том же месте, но упал из-за собственного пота на площадке.
На счету Пула в воскресенье 14 очков, 4 подбора и 4 передачи при 5 из 17 с игры.