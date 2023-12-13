«Сперс» до конца сезона потеряли Чарльза Бэсси. У центрового разрыв крестообразной связки колена

Резервный центровой « » Чарльз Бэсси пропустит остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена.

Бэсси получил травму в воскресенье, когда играл за фарм-команду техасцев в G-лиге. Ту встречу он завершил с 30 очками, 13 подборами, 5 передачами и 4 блок-шотами за 30 минут на площадке.

Нынешний сезон стал для 23-летнего баскетболиста третьим в . Средние показатели в 19 матчах – 3,3 очка, 4,0 подбора и 1,1 передачи.