«Чикаго» прекратил все переговоры по Алексу Карузо

Множество претендующих на чемпионство команд связывалось с « » с желанием выменять защитника , но «Буллс» всем ответили отказом и прекратили переговоры.

Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Однако ожидается, что Карузо станет доступен ближе к дедлайну 8 февраля.

Защитник получил травму в игре против «Сан-Антонио», его участие в матче с «Милуоки» под вопросом.

В 20 матчах регулярки-2023/24 Карузо набирает в среднем 9,5 очка, 3,4 подбора, и 1,3 перехвата при 53,6% реализации с игры и 46,4% из-за дуги.