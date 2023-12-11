«Чикаго» прекратил все переговоры по Алексу Карузо

Теги возможные переходы Чикаго НБА Алекс Карузо Баскетбол

Множество претендующих на чемпионство команд связывалось с «Чикаго» с желанием выменять защитника Алекса Карузо, но «Буллс» всем ответили отказом и прекратили переговоры.

Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Однако ожидается, что Карузо станет доступен ближе к дедлайну 8 февраля.

Защитник получил травму в игре против «Сан-Антонио», его участие в матче с «Милуоки» под вопросом.

В 20 матчах регулярки-2023/24 Карузо набирает в среднем 9,5 очка, 3,4 подбора, и 1,3 перехвата при 53,6% реализации с игры и 46,4% из-за дуги.

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4 комментария
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Решили идти за титулом
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Чикаго не Церковь, чтобы с Богом напрямую общаться
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Такая корова нужна самому
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ГОАТ не продаётся
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