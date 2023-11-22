Леброн Джеймс о 39-тысячном очке в НБА: «Сумасшедший момент»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во вторник во время матча с «Ютой» (131:99) стал первым игроком в истории НБА, который добрался до отметки в 39 тысяч набранных очков за карьеру.
«Меня поздравили партнеры по команде и тренеры, но у меня не было возможности задуматься и попытаться осознать, что все это означает. В этой лиге выступало множество великих баскетболистов, множество великих снайперов. И когда у тебя получается сделать вот такое, первым среди всех, то это так здорово. Сумасшедший момент», – считает Джеймс.
По ходу прошлого сезона в февральской игре с «Оклахомой» Джеймс обошел легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков), который на протяжении долгого времени был рекордсменом лиги по набранным очкам.
5000 очков - инфузория
7000 очков - амеба
10000 очков - дрищ
15000 очков - пацан
20000 очков - мужик
23000 очков - мастерюга
25000 очков - ХОФер
30000 очков - ур. Бог
33000 очков - мутант
35000 очков - 80 lvl.
39000 очков - кто ты, тварь?
40000 очков - Леброн
Ну и ждем гроссмейстерские 40к, не могу даже предположить, кто может к нему приблизиться, по сути рекорд лет на 25 минимум.
Сколько игр игроки не проводят за сезон ? Леброн последние годы в регулярке играет столько же сколько и хрустальный Ленард. 50-60 игр.
А на будущее НБА уже запретило пропускать игры из-за Load managment, плюс количество игр само по себе будет увеличиваться, новые 2 команды на подходе.
Осталось дождаться таланта способного набирать по 30 очков в среднем за сезон и ментально заряженного так делать всю карьеру. Ну и в этом нет чего то невероятного. Как-то же сам Леброн уродился, значит и кого-то наподобие или даже лучше вполне реально увидеть.