Леброн Джеймс о 39-тысячном очке в НБА: «Сумасшедший момент»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Юта Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во вторник во время матча с «Ютой» (131:99) стал первым игроком в истории НБА, который добрался до отметки в 39 тысяч набранных очков за карьеру.

«Меня поздравили партнеры по команде и тренеры, но у меня не было возможности задуматься и попытаться осознать, что все это означает. В этой лиге выступало множество великих баскетболистов, множество великих снайперов. И когда у тебя получается сделать вот такое, первым среди всех, то это так здорово. Сумасшедший момент», – считает Джеймс.

По ходу прошлого сезона в февральской игре с «Оклахомой» Джеймс обошел легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков), который на протяжении долгого времени был рекордсменом лиги по набранным очкам.

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16 комментариев

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С утра пораньше
40к+10к+10к сделают Леброна абсолютным гоатом, как бы там джорданофилы не лаяли
+25
-10
+15
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Daff Rogers
Ответ Свежий
Жесть конечно! Скажи кому лет 5-7 назад, что Лёба в свои почти 39 будет бегать, данковать и атаковать с чуть ли не лучшим процентом за всю его карьеру — кто бы поверил? Ну и ждем гроссмейстерские 40к, не могу даже предположить, кто может к нему приблизиться, по сути рекорд лет на 25 минимум.
Гроссмейстерские это 30 тысяч. А 40 это уже какой-то новый уровень, потому что раньше такого не было)
+14
-1
+13
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Mit_Sam
Ответ С утра пораньше
40к+10к+10к сделают Леброна абсолютным гоатом, как бы там джорданофилы не лаяли
Постарайтесь в более утончённые формулировки и люди к вам потянутся - и джорданофилы и леброногоаты и даже симмонсолаверы
+14
-1
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armageddon123456
Ответ Сергей Пузанков
Уровень "Леброн"
Из серии мемной картинки из качалки с килограммами и уровнями:
5000 очков - инфузория
7000 очков - амеба
10000 очков - дрищ
15000 очков - пацан
20000 очков - мужик
23000 очков - мастерюга
25000 очков - ХОФер
30000 очков - ур. Бог
33000 очков - мутант
35000 очков - 80 lvl.
39000 очков - кто ты, тварь?
40000 очков - Леброн
+10
-1
+9
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Свежий
Жесть конечно! Скажи кому лет 5-7 назад, что Лёба в свои почти 39 будет бегать, данковать и атаковать с чуть ли не лучшим процентом за всю его карьеру — кто бы поверил?

Ну и ждем гроссмейстерские 40к, не могу даже предположить, кто может к нему приблизиться, по сути рекорд лет на 25 минимум.
+9
-2
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armageddon123456
Ответ С утра пораньше
40к+10к+10к сделают Леброна абсолютным гоатом, как бы там джорданофилы не лаяли
Не, не сделают. Потому что всегда будут: "6>4", "Джордан играл грациозно а этот просто краб", "А он Далласу как отлетел в 2011!", ну и "менталка у краба не та"
+13
-7
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Сергей Пузанков
Чё так скромничать, все ждут другого результата в этом году
+2
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Сергей Пузанков
Ответ Daff Rogers
Гроссмейстерские это 30 тысяч. А 40 это уже какой-то новый уровень, потому что раньше такого не было)
Уровень "Леброн"
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A. V.
Маленький шаг для человека - огромный шаг для человечества! ©️Олден Армстронг
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sanya_xl
Честно говоря не верил, что Леброн так долго сможет выступать на высоком уровне. 40к очков станут украшением карьеры
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Свежий
Ответ Сергей Пузанков
При нынешнем баскетболе такое неповторимо даже не смотря на сверхрезультативную эпоху: игроки не проводят столько игр за сезон + американцы не могут драфтоваться сразу после школы. Так что 25 лет - это очень оптимистичный прогноз, игра и правила драфта для начала должны измениться, а этого не предвидится в ближайшее время. Я даже не говорю, что под это должен попасться соответствующий талант с соответствующим здоровьем. В общем, в мои 36 лет, рекорд Леброна скорее всего - на все времена.
Писал 25, в уме держал 50 🤯
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scorp19
Ответ Сергей Пузанков
При нынешнем баскетболе такое неповторимо даже не смотря на сверхрезультативную эпоху: игроки не проводят столько игр за сезон + американцы не могут драфтоваться сразу после школы. Так что 25 лет - это очень оптимистичный прогноз, игра и правила драфта для начала должны измениться, а этого не предвидится в ближайшее время. Я даже не говорю, что под это должен попасться соответствующий талант с соответствующим здоровьем. В общем, в мои 36 лет, рекорд Леброна скорее всего - на все времена.
В моменте всегда кажется что рекорды вечные. Да и тот же Джабар скорее всего думал что его достижение века простоит.

Сколько игр игроки не проводят за сезон ? Леброн последние годы в регулярке играет столько же сколько и хрустальный Ленард. 50-60 игр.
А на будущее НБА уже запретило пропускать игры из-за Load managment, плюс количество игр само по себе будет увеличиваться, новые 2 команды на подходе.
Осталось дождаться таланта способного набирать по 30 очков в среднем за сезон и ментально заряженного так делать всю карьеру. Ну и в этом нет чего то невероятного. Как-то же сам Леброн уродился, значит и кого-то наподобие или даже лучше вполне реально увидеть.
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