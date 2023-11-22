Форвард « » во вторник во время матча с «Ютой» (131:99) стал первым игроком в истории , который добрался до отметки в 39 тысяч набранных очков за карьеру.

«Меня поздравили партнеры по команде и тренеры, но у меня не было возможности задуматься и попытаться осознать, что все это означает. В этой лиге выступало множество великих баскетболистов, множество великих снайперов. И когда у тебя получается сделать вот такое, первым среди всех, то это так здорово. Сумасшедший момент», – считает Джеймс.

По ходу прошлого сезона в февральской игре с «Оклахомой» Джеймс обошел легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков), который на протяжении долгого времени был рекордсменом лиги по набранным очкам.