Деррик Уайт продолжает отсутствовать по личным обстоятельствам и не сыграет с «Миннесотой»

Теги Бостон Миннесота НБА Деррик Уайт Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Деррик Уайт не поможет своей команде в гостевой игре с «Миннесотой» по личным обстоятельствам.

Уайт также не присутствовал на утренней бросковой тренировке.

Он пропустил матч с «Бруклином» (124:114) по тем же причинам.

В четырех матчах сезона Уайт набирал в среднем 15,8 очка, 4,3 передачи и 4 подбора при 64,7% реализации с игры и 57,9% из-за дуги.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

Перемен! «Бруклин»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий