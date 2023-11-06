Деррик Уайт продолжает отсутствовать по личным обстоятельствам и не сыграет с «Миннесотой»
Разыгрывающий «Бостона» Деррик Уайт не поможет своей команде в гостевой игре с «Миннесотой» по личным обстоятельствам.
Уайт также не присутствовал на утренней бросковой тренировке.
Он пропустил матч с «Бруклином» (124:114) по тем же причинам.
В четырех матчах сезона Уайт набирал в среднем 15,8 очка, 4,3 передачи и 4 подбора при 64,7% реализации с игры и 57,9% из-за дуги.
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