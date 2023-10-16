«Бостон» ведет переговоры с Дерриком Уайтом о продлении контракта
«Бостон» ведет контрактные переговоры с разыгрывающим Дерриком Уайтом, информирует Boston Globe.
Поскольку у Уайта осталось два гарантированных сезона – на 18,4 и 19,6 млн соответственно – дедлайном для заключения соглашения является 23 октября.
В минувшем сезоне Уайт стал основным игроком стартовой ротации «Селтикс», набирая в среднем 13,4 очка при 50,5% реализации с игры и 45,5% из-за дуги в плей-офф прошлого сезона.
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