Деррик Уайт: «Было бы здорово получить продление от «Бостона»

Разыгрывающий «Селтикс» заявил, что доволен полутора годами, которые провел в бостонской команде.

По словам Уайта, он был бы рад продлить контракт с клубом.

«Мне нравится в « ». Было бы здорово получить продление. Посмотрим, как все сложится этим летом, но, повторюсь, я доволен временем, которое провел в клубе и сейчас думаю о новом сезоне», – заявил Уайт.

Ожидается, что экс-игрок «Сперс» после обмена Маркуса Смарта станет основным первым номером «Бостона».

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