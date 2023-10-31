Матч Еврокубка «Хапоэль» – «Лайонс» пройдет в Лондоне

Матч 5-го раунда Еврокубка « » – « » перенесен в Лондон.

Встреча должна была состояться 1 ноября в Тель-Авиве, но из-за напряженной обстановки в Израиле перенесена в столицу Великобритании и пройдет 2 ноября.

Руководство Еврокубка также обратилось к «Хапоэлю» с просьбой найти альтернативную арену за пределами Израиля для проведения домашних игр Еврокубка.

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