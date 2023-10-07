Ти Джей Шортс из «Парижа» – MVP 1-го раунда Еврокубка

Защитник «Парижа» Ти Джей Шортс признан MVP первого раунда регулярного чемпионата Еврокубка.

Шортс помог « » добиться победы над «Вулвз» из Вильнюса со счетом 105:78. В своем дебютном матче в Еврокубке американцу понадобилось менее 23 минут на паркете, чтобы набрать 30 баллов в рейтинге эффективности, что является самым высоким показателем среди всех игроков в первом раунде.

Ти Джей записал на свой счет 20 очков при 8 из 11 по 2-очковым и 4 из 4 с линии. Игрок «Парижа» добавил 9 передач, 3 перехвата и 5 спровоцированных у соперника фолов.

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