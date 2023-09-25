Каспер Уэйр: «Жаль, что Швед и Милутинов ушли, но у ЦСКА отличные игроки»

Теги ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Никола Милутинов Каспер Уэйр Баскетбол

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр поделился мнением, как на команде сказался уход звездного дуэта Алексей ШведНикола Милутинов.

«Безусловно, это очень сильные игроки, они были настоящими лидерами команды. Уход таких игроков, как Швед и Милутинов, не может не сказаться на игре любой команды.

Жаль, что они ушли, я буду по ним скучать, но тем не менее у нас собралась команда, у нас отличные игроки. Уверен, чем больше мы проведем матчей, тем лучше мы будем играть», – заявил Уэйр.

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