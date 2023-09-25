Каспер Уэйр: «Жаль, что Швед и Милутинов ушли, но у ЦСКА отличные игроки»

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр поделился мнением, как на команде сказался уход звездного дуэта – .

«Безусловно, это очень сильные игроки, они были настоящими лидерами команды. Уход таких игроков, как Швед и Милутинов, не может не сказаться на игре любой команды.

Жаль, что они ушли, я буду по ним скучать, но тем не менее у нас собралась команда, у нас отличные игроки. Уверен, чем больше мы проведем матчей, тем лучше мы будем играть», – заявил Уэйр.

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