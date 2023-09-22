Владислав Емченко набрал 22 очка, 4 подбора и 4 передачи в победном четвертьфинале Суперкубка с ЦСКА

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань видео Владислав Емченко Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко помог команде одолеть ЦСКА (100:98 ОТ) в четвертьфинальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Емченко набрал 22 очка, 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата.

За без малого 29 минут на площадке Емченко реализовал 6 из 9 с игры.

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