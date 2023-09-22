Самсон Руженцев о матче с «Локо»: «Было трудно. Не хватило где‑то скамейки, где‑то сил»

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев рассказал, чего не хватило команде для победы в матче 1/4 финала Суперкубка Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (98:100 ОТ).

– Чего в вас сейчас больше – удовлетворения от собственной неплохой игры или разочарования поражением?

– Никакого удовлетворения точно нет. Мы хотели победить и выйти в полуфинал Суперкубка. Было трудно, не хватило где‑то скамейки, где‑то сил. Как бы кто‑то из нас ни сыграл, командный результат важнее.

– В весеннем полуфинале Лиги ВТБ ЦСКА также уступил краснодарцам. Рассчитывали на реванш?

– По значимости матчи несопоставимы, но выиграть хотелось, разумеется. История, однако, повторилась. Нам не хватило жесткости, соперник больше хотел победить. Мы не приложили усилий, необходимых для выхода в следующий этап турнира.

– После игры вы подошли к родителям, сидевшим на трибуне. За советом или утешением?

– Просто пообщаться, мы не виделись несколько дней. Отец сам играл в баскетбол, воспитал меня как игрока, может что‑то подсказать. Но я не особо люблю, когда сразу после матча дают советы, так что это был обычный разговор.

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