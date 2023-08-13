«Мы в Зале славы, мужик!» Дуэйн Уэйд отдал должное отцу во время церемонии

Теги Дуэйн Уэйд НБА Баскетбол

13-кратный участник Матча всех звезд Дуэйн Уэйд отдал должное своему отцу во время церемони введения в Зал славы.

«Хоть я и ненавидел, когда меня называли «маленький Дуэйн», я восхищался тобой в детстве. Я восхищаюсь тобой сейчас.

У нас была одна и та же мечта, и мы носим одно и то же имя. Мы упорно шли к Залу славы баскетбола – это воля Божья. Пап, я знаю, что у тебя немного болят колени, но присоединишься ли ты ко мне на сцене, где мы сделаем свой законный шаг в баскетбольный рай?

Это для моего отца. Я люблю тебя и благодарен тебе. Мы в Зале славы, мужик!» – сказал Уэйд, закричав и обняв отца.

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3 комментария

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Daff Rogers
Батя бати
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omega pepega
батя его в 14 лет зачал?
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