Дуэйн Уэйд: «Аллен Айверсон – целая культура. Ты показал нам, что успех и величие достижимы даже перед лицом невзгод»
Трехкратный чемпион НБА в составе «Майами» Дуэйн Уэйд в эмоциональном послании во время церемонии введения в Зал славы рассказал о влиянии, которое оказал на него MVP-2001 Аллен Айверсон.
«Наши герои не всегда идеальны. Напротив, они обладают той близостью, которая делает их осязаемыми и реальными. Когда кто-то говорит об Аллене Айверсоне, он говорит именно это.
Ты подарил надежду тем, кто рос в условиях ограниченных ресурсов. Ты показал нам, что успех и величие достижимы даже перед лицом невзгод. Трудности сделали твои свершения еще более выдающимися. Эй-Ай, ты – живое, дышащее напоминание, что искупление и успех возможны.
Я носил нарукавник на протяжении всей своей карьеры, потому что это делал Эй-Ай. Я с уважением носил номер «3» на протяжении всей своей карьеры в колледже и НБА, чтобы выразить любовь и уважение, которые я испытываю к этому человеку. Так что от всего сердца говорю: ты – целая культура. Мы любим тебя и благодарим за все, Аллен Айверсон», – сказал Уэйд.
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