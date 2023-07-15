«Победитель». Трэйси Макгрэйди считает, что про Тима Данкана нужно снять документальный фильм

Теги Трэйси Макгрэйди Тим Данкан НБА Баскетбол

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди убежден, что Тим Данкан заслуживает того, чтобы про него сняли документальный фильм.

«Люди должны больше узнать о Тиме Данкане.

Он очень тихий парень, но он чертов победитель. На мой взгляд, Данкан, пожалуй, лучший тяжелый форвард в истории», – сказал Макгрэйди.

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4 комментария

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Лютик
Было бы интересно) Но что-то кажется, что весь фильм Тим будет молчать)
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Stranfio
И как с ТиМаком не согласится то?
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Vgorodeslyakot
А что было бы, если вместо Данкана был Гарнет? Кто шарит?
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Timur Shafigullin
Рос. название Система быстрых передач. Когда команды за матч набирали меньше 100 очков
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