«Победитель». Трэйси Макгрэйди считает, что про Тима Данкана нужно снять документальный фильм

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди убежден, что заслуживает того, чтобы про него сняли документальный фильм.

«Люди должны больше узнать о Тиме Данкане.

Он очень тихий парень, но он чертов победитель. На мой взгляд, Данкан, пожалуй, лучший тяжелый форвард в истории», – сказал Макгрэйди.

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