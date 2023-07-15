«Победитель». Трэйси Макгрэйди считает, что про Тима Данкана нужно снять документальный фильм
Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди убежден, что Тим Данкан заслуживает того, чтобы про него сняли документальный фильм.
«Люди должны больше узнать о Тиме Данкане.
Он очень тихий парень, но он чертов победитель. На мой взгляд, Данкан, пожалуй, лучший тяжелый форвард в истории», – сказал Макгрэйди.
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