Джерри Уэст: «Вембаньяма немного напоминает мне более крупного Билла Расселла»

Теги Сан-Антонио НБА Джерри Уэст Билл Расселл Виктор Вембаньяма Баскетбол

Член Зала славы Джерри Уэст остался под впечатлением от навыков первого номера драфта Виктора Вембаньямы, сравнив его с 11-кратным чемпионом НБА Биллом Расселлом.

«Редко встретишь человека, в котором сочетаются его сообразительность и навыки. Просто смотрите, как он играет, для него это слишком легко. Очень легко. Не похоже, что он действительно старается, а если вы наблюдали за по-настоящему великими игроками, то они не выглядят так, будто прикладывают много усилий. Они всегда находятся в нужном месте и в нужное время.

Когда Виктор придет в лигу, думаю, он будет больше защитником. Он разрушает оборону соперника. Вембаньяма немного напоминает мне более крупного Билла Расселла, который «покрывает» еще большее пространство. Любому игроку нападения придется быть очень осторожным в выборе бросков, потому что Виктор может подпортить им игру, это точно», – считает Уэст.

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5 комментариев

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gangstarr
Старина Джерри знает о чем говорит, он как никто другой настрадался от великого Билла
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СергейЧ
Хочу 11 титулов для Сан-Антонио с Вембой
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Ryan T.
О Боже!
Отстаньте все от Вембы. Как бы парень не сломался от всего этого.
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Дмитрий Кутузов
Визуально, он очень похож на Карима, когда тот только пришёл в лигу. Такой же высоченный и худющий.
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володька трынкин
Ответ Ryan T.
О Боже! Отстаньте все от Вембы. Как бы парень не сломался от всего этого.
Ну нет. Такого в природе не бывает. Вот сами посудите: на дворе 2023 год - это же пятый год тотального доминирования Маркела Фульца. Конечно, при жесткой конкуренции со стороны Зайона (ни минуты не дает расслабиться, его заменяют - он отдыхать отказывается). А если кто взглянет на руки Бена Симмонса (Леброн уже позади по многим показателям) - увидит перстни, перстни, перстни… и т.д. и т.п.
PS Вите здоровья и всем остальным, кстати
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