Джерри Уэст: «Вембаньяма немного напоминает мне более крупного Билла Расселла»

Член Зала славы остался под впечатлением от навыков первого номера драфта , сравнив его с 11-кратным чемпионом НБА Биллом Расселлом.

«Редко встретишь человека, в котором сочетаются его сообразительность и навыки. Просто смотрите, как он играет, для него это слишком легко. Очень легко. Не похоже, что он действительно старается, а если вы наблюдали за по-настоящему великими игроками, то они не выглядят так, будто прикладывают много усилий. Они всегда находятся в нужном месте и в нужное время.

Когда Виктор придет в лигу, думаю, он будет больше защитником. Он разрушает оборону соперника. Вембаньяма немного напоминает мне более крупного Билла Расселла, который «покрывает» еще большее пространство. Любому игроку нападения придется быть очень осторожным в выборе бросков, потому что Виктор может подпортить им игру, это точно», – считает Уэст.

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