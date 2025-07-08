«Лейкерс» проявляют интерес к Матиссу Тайбуллу, Айо Досунму и Маркусу Смарту

Названы еще три игрока, попавшие в сферу интересов «Лейкерс».

По информации Clutch Points, лос-анджелесский клуб проявил интерес к Матиссу Тайбуллу («Портленд»), Айо Досунму («Чикаго») и Маркусу Смарту («Вашингтон»).

Согласно источникам, «Лейкерс » провели предварительные переговоры с командами о доступности игроков и цене, хотя никаких предложений сделано не было.