«Лейкерс» проявляют интерес к Матиссу Тайбуллу, Айо Досунму и Маркусу Смарту
Названы еще три игрока, попавшие в сферу интересов «Лейкерс».
По информации Clutch Points, лос-анджелесский клуб проявил интерес к Матиссу Тайбуллу («Портленд»), Айо Досунму («Чикаго») и Маркусу Смарту («Вашингтон»).
Согласно источникам, «Лейкерс» провели предварительные переговоры с командами о доступности игроков и цене, хотя никаких предложений сделано не было.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
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