«Денвер» заключил двухлетний контракт с Реджи Джексоном (10,25 млн)
азыгрывающий «Денвера» Реджи Джексон (32 года, 188 см) остается в команде, передает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Защитник заключил соглашение на два года и 10,25 млн долларов.
В минувшем сезоне Джексон стал чемпионом НБА в составе «Наггетс». «Хорнетс» отчислили игрока в феврале.
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