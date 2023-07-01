«Денвер» заключил двухлетний контракт с Реджи Джексоном (10,25 млн)

Теги переходы Денвер НБА Реджи Джексон Баскетбол

 азыгрывающий «Денвера» Реджи Джексон (32 года, 188 см) остается в команде, передает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Защитник заключил соглашение на два года и 10,25 млн долларов.

В минувшем сезоне Джексон стал чемпионом НБА в составе «Наггетс». «Хорнетс» отчислили игрока в феврале.

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2 комментария

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udod
нифигасебе, какие бабки, он же в плей-офф не играющим был совсем (на какие-то секунды жалкие выходил иногда)
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Андрей Петров
игрок сам по себе не о чём, для количества и для обменов
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