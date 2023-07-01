Торин Принс продолжит карьеру в «Лейкерс» – 4,5 млн за 1 сезон

Теги переходы Лейкерс Миннесота НБА Торин Принс Баскетбол

Форвард Торин Принс продолжит карьеру в «Лейкерс». Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, соглашение рассчитано на 1 сезон, за который игрок получит 4,5 млн долларов.

Ранее «Миннесота» отказалась гарантировать контракт Торина Принса на сезон-2023/24 стоимостью 7,4 миллиона долларов.

Принс (29 лет, 201 см) провел в НБА семь сезонов, выступая за «Атланту», «Бруклин», «Кливленд» и «Миннесоту».

В прошедшем сезоне форвард сыграл 56 матчей за «Тимбервулвс», набирая 9,2 очка, 2,4 подбора и 1,6 передачи в среднем за встречу.

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5 комментариев

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mqh9pzrxgf
Ответ melliur
Хороший игрок за такие деньги.
Так про каждое подписание лал говорят и потом в межсезонье пытаются из разменять на что то нормальное, не получается, меняют лишь бы на что, и если не получается отчисляют/не продлевают)))
+5
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LBJ236
Лейкерс большие нужны толковые в первую очередь, нужно Руи переподписывать
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