Торин Принс узнал об отчислении из «Миннесоты» из поста Воджнаровски

« » отказалась гарантировать контракт (29 лет, 201 см) на сезон-2023/24 стоимостью 7,4 миллиона долларов. Форвард станет неограниченно свободным агентом.

Вчера об этом проинформировал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Принс признался, что организация никак не уведомила его о своем решении.

«Ва-а-ау. Спасибо, что предупредил, Водж», – написал Принс в ответ на пост инсайдера.

В прошедшем сезоне форвард сыграл 56 матчей за «Тимбервулвс», набирая 9,2 очка, 2,4 подбора и 1,6 передачи в среднем за встречу.

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