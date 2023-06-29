Торин Принс узнал об отчислении из «Миннесоты» из поста Воджнаровски

Теги Миннесота НБА Эдриан Воджнаровски Торин Принс Баскетбол

«Миннесота» отказалась гарантировать контракт Торина Принса (29 лет, 201 см) на сезон-2023/24 стоимостью 7,4 миллиона долларов. Форвард станет неограниченно свободным агентом.

Вчера об этом проинформировал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Принс признался, что организация никак не уведомила его о своем решении.

«Ва-а-ау. Спасибо, что предупредил, Водж», – написал Принс в ответ на пост инсайдера.

В прошедшем сезоне форвард сыграл 56 матчей за «Тимбервулвс», набирая 9,2 очка, 2,4 подбора и 1,6 передачи в среднем за встречу.

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5 комментариев

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Kraa
Очень оригинально. Хороший ведь ролевик, стабильный, с броском
+1
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+1
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kolyan#15
Как такое возможно?))))
Уровень организации топ
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Денис Комиссаров
Финиксу нужно подбирать пока лежит
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carmelo hot sause
Очередной минус организация заработала. Человек два года выступал за команду не на последних ролях, а они даже "смску" написать не могут
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dev0
Высокие отношения
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